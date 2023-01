Sci alpino | gigante Adelboden 2023 oggi | orari | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

(Di sabato 7 gennaio 2023) Scatta ufficialmente il fine settimana di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci. Si partirà subito con l’attesissimosulla splendida e durissima pista denominata Chuenisbärgli con la prima manche fissata alle ore 10.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. Domani, invece, sarà di scena lo slalom. La gara diè, come tradizione, una di quelle che viene cerchiata di rosso nel calendario ad inizio anno, con il suo consueto tracciato complicatissimo, selettivo e con le iconiche “gobbe” che non lasciano respiro agli atleti. Senza dimenticare, ovviamente, il durissimo muro finale, una vera e propria “picchiata” che conduce verso il traguardo e che toglie davvero il fiato. Ovviamente il “pericolo pubblico numero 1” di questa prova sarà Marco ...

La start list dello slalom gigante maschile di Adelboden , valido come quinto appuntamento della Coppa del Mondo 2023 di. Tutto pronto per il via all'azione sulle nevi svizzere, con Luca de Aliprandini che guida la spedizione azzurra. Prima manche alle 10:30 di sabato 7 gennaio, mentre alle 13:30 comincerà ...ECNicolò Molteni (Cse; 1'32"90) ha vinto, questa mattina, il SuperG di Coppa Europa dimaschile, a Wengen (Svizzera). L'comasco ha preceduto lo svizzero Denis Corthey (1'...Scatta ufficialmente il fine settimana di Adelboden (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Si partirà subito con l’attesissimo gigante sulla splendida e durissima pista denomin ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Adelboden (S ...