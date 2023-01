Sci alpino | Cdm Odermatt vince gigante Adelboden | Della Vite 11°

Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen, terzo l'altro elvetico Loic Meillard. ADELBODEN (SVIZZERA) - Marco Odermatt ha vinto il gigante maschile di Adelboden. L'attuale leader di Coppa del Mondo, ...... Roberti e Zamperone ritengono invece assolutamente corretti gli interventi del Presidente generale del Cai, il verbanese Antonio Montani , sulle alternative alla monocultura delloe le ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.26 Quinto podio su cinque giganti stagionali per Marta Bassi ...SCI ALPINO - Marta Bassino apre il suo 2023 con l'ennesimo podio in gigante, il settimo consecutivo e quinto stagionale, conservando il pettorale rosso di leade ...