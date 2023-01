Sci Alpino | Cdm Donne Gigante Kranjska Gora | Grenier in testa | Brignone 3

OA Sport

Un finale di prima manche un po' a sorpresa al Gigante di Kranjska Gora dove la canadese Grenier è riuscita a mettere tutti in riga grazie ad un'eccellente prova. Staccata di 4 centesimi troviamo l'...Federica Brignone e Marta Bassino sono rispettivamente terza e quarta nella prima manche del primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo difemminile. In testa la ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 7 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Prima manche dall’esito un po’ sorprendente nel gigante di Kranjska Gora. Sulla Podkoren, infatti, comanda la canadese Valerie Grenier, bravissima ad inserirsi in vetta alla classifica con il pettoral ...Federica Brignone terza dopo la prima manche, quarta Marta Bassino KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - Due azzurre in lotta per il ...