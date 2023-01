Sci Alpino | Bassino è seconda nel gigante in Slovenia | raggiunge 26 podi in carriera

(Di sabato 7 gennaio 2023) Martaha ottenuto un magnifico secondo posto nelfemminile di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, in. La ventiseienne di Borgo San Dalmazzo, ha messo in scena unamanche sontuosa, mostrando tutte le sue qualità sul tratto iniziale della pista, con un’azione pulita e leggerissima, per recuperare due posizioni rispetto alla prima manche, centrando così il settimoo consecutivo nella specialità sul massimo circuito a 37 centesimi dalla vittoria.ha confermato così il suo feeling con la “Podkoren”, dove inera già salita per tre volte sulo, frutto di due vittorie nel 2021 ed un terzo posto nella scorsa stagione. Vittoria che è andata, a sorpresa, alla canadese Valerie Grenier al primo successo ...

