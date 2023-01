Schillaci | «Mi rivedo in Immobile e Raspadori Mi sono sempre piaciuti i giocatori veloci»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il Foglio Sportivo intervista Salvatore. Ha segnato più di 200 gol in giro per il mondo, a distanza di trent’anni non si fa capace della sua carriera. «Non me l’aspettavo neppure io. Il calcio era la mia passione sin da bambino. Non sapevo fare altro che tirare calci a un pallone e avevo la testa ingombrata dai sogni. Da grande volevo giocare nella Juve, di cui ero diventato tifoso sin dai primi vagiti. L’exploit di Italia ‘90 è stato una sorpresa anche per me. Neppure chiudendo gli occhi, lo avrei potuto immaginare. Ho colto l’attimo del mio momento magico esalito sul treno che trasporta i sogni. Quel treno passa una sola volta nella vita. Bisogna farsi trovare pronti e avere anche un po’ di fortuna. Il grande merito, che mi riconosco, è di aver giocato, sin dall’inizio della mia avventura, tutte le partite, come se ognuna fosse quella ...