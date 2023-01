San Gennaro Vesuviano | scoppia petardo inesploso | ferito 13enne

ilmediano.com

Ieri sera verso le 20 aVesuviano i carabinieri della locale stazione - allertati dal 112 - sono intervenuti a via Cappella per un 13enne ferito. Dai primi accertamenti ancora in corso pare che il minorenne poco ...Un 13enne è rimasto ferito al volto e alle mani per lo scoppio di un petardo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzino ieri sera, aVesuviano , mentre era in compagnia di altri amici, sembra si sia avvicinato ad un muretto dove era poggiato un petardo inesploso che sarebbe poi scoppiato. San Gennaro: 13enne raccoglie petardo e gli scoppia in faccia Un 13enne è rimasto ferito al volto e alle mani per lo scoppio di un petardo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzino ieri sera, a San Gennaro Vesuviano, mentre era in compagnia ...Un 13enne è rimasto ferito al volto e alle mani per lo scoppio di un petardo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzino ieri sera, a San Gennaro Vesuviano, mentre era ...