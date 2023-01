Sampdoria | Quagliarella | Non dimentico la fortuna di aver indossato la maglia del Napoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Fabio, attaccante della, ha parlato a SportWeek, di seguito le sue parole: "Ci sono altissime probabilità che io smetta a giugno, ma non avrei mai voluto che finisse così, a causa di un infortunio. Mi dicevo: cavolo, devo chiudere in questo modo? Era questo che mi faceva star male, più del dolore al ginocchio. Perla gravità della lesione è stata ridimensionata, anche se qualche giornalista mi aveva già dato per spacciato. Con me è sempre così. La buttano sempre sul tragico. Poi, nel momento in cui mi stanno per seppellire, risorgo. I momenti topici sono stati quelli in cui, ogni volta che vivevo un periodo positivo della mia carriera, succedeva qualcosa che spezzava l’incantesimo. Da, la mia città, son dovuto andar via per colpa di uno stalker che mi perseguitava. Alla Juve ...

Calciomercato.com

Se è vero che la vita inizia a quarant'anni, non per questo quel che c'è stato prima conta zero. Chiedete in proposito a Fabio, che, sulla soglia della fatidica età (la varcherà il 31 gennaio), non ha alcuna intenzione di tagliare il cordone ombelicale con l'esistenza precedente. Non ancora, almeno. Non finché il ...Bologna 14/03/2021 - campionato di calcio serie a / Bologna -/ foto Image Sport nella foto: esultanza gol FabioSu Sportweek una bella intervista a Fabio. A fine ... Sampdoria, Quagliarella: 'Mi davano per spacciato, ma smetto quando voglio come CR7. Ecco cosa mi hanno detto ... CASTEL VOLTURNO (CE) - Da Kim a Lozano, passando per Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Idasiak, Ndombele, Politano ed Elmas. Ecco le Foto di “Napoli Magazine”, all’esterno dell’SSC Napoli Konami Trainin ...Attraverso la Lega Serie A apprendiamo che è stato già depositato il contratto del giocatore classe 2000 che si trasferisce in blucerchiato ...