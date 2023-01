Sampdoria - Napoli | Spalletti | ' Con l' Inter ci sta la sconfitta | ma siamo infastiditi'

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il tecnico toscano non fa drammi ma non vuole neanche accontentarsi: 'Avremmo potuto avere ancora 8 punti di vantaggio sul ...

Il tecnico toscano non fa drammi ma non vuole neanche accontentarsi: 'Avremmo potuto avere ancora 8 punti di vantaggio sul ...Umori opposti tra le due contendenti, che nelle ultime ore hanno ultimato lo scambio di prestiti tra Bereszynski e ...Dejan Stankovic ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria e ha voluto ricordare Gianluca Vialli. Ecco le sue parole riportate da Tmw: " "Il primo pensiero va a Luca Vialli. Un ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Sampdoria.