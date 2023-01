Sampdoria | maglia celebrativa per Vialli contro il Napoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Laindosserà una magliettain ricordo di Gianlucanelle fasi del riscaldamento che precederanno la sfida di domaniil. Inoltre, a Marassi verrà proiettato un video in ricordo sia dell’ex attaccante scomparso ieri, sia di Sinisa Mihajlovic, deceduto qualche settimana prima, anch’egli dopo una lunga malattia. Sono inoltre attese sorprese in Gradinata Sud, cuore del tifo doriano, dove sarà reso un tributo speciale all’ex attaccante che portò la Samp sul tetto d’Italia con lo scudetto conquistato nel 1991. SportFace.

