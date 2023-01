Salvini | “Il MIT deve essere e sarà sempre di più la casa dei sindaci”

(Di sabato 7 gennaio 2023)LPUSTERLENGO – Il tour di Matteonei cantieri lombardi è iniziato dalpusterlengo (Lodi) con un sopralluogo alla variante alla Ss9. “Il MITdi più ladeidi qualunque schieramento. Ringrazio non le tute blu ma i giubbotti arancioni” ha detto il ministro delle Infrastrutture “che sono i protagonisti di questa ed altre opere d’arte, perché tali sono; sto visitando cantieri e viadotti che sono vere opere d’arte e d’ingegno. Ero pochi giorni fa nella sede dell’Autobrennero, dove ci sono 7 miliardi di messa a terra che riguardano anche la Lombardia. Bene così, laddove le istituzioni collaborano ce n’è per tutti. Qua non c’erano stranamente comitato del no, ricorsi e controricorsi. A ...

Il tour di Matteonei cantieri lombardi è iniziato da Casalpusterlengo (Lodi) con un sopralluogo alla variante alla Ss9."Ildeve essere e sarà sempre di più la casa dei sindaci di qualunque schieramento. ...Giornate lombarde e di sopralluoghi per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, da sabato 7 gennaio a martedì 10 compresi. Lo comunica il. Sabato,sarà a Casalpusterlengo (Lodi) per un sopralluogo al cantiere della variante alla Ss 9. Domenica 8, sarà a Como nell'area interessata dalla Variante Tremezzina sulla SS 340 ...