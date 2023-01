Salto con gli sci femminile | Katharina Althaus domina a Sapporo | Jessica Malsiner 22a

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Terminata oggi la prima gara giapponese del calendario di Coppa del Mondo. A, con la qualificazione spostata subito prima della gara odierna, dominio totale di: la tedesca, in grande forma, vince tutte le serie e trionfa con 263.8 punti totali, frutto dei 122 e 131 metri cui corrispondono le quote 123.5 e 140.3. Una vittoria, la sua, indiscutibile, anche perché la compensazione le ha offerto un aiuto molto minore rispetto ad altre concorrenti.consolida così il secondo posto in Coppa del Mondo, mentre nella gara nipponica alla piazza d’onore ci finisce la slovena Ema Klinec, che dopo aver tenuto bene nella prima serie (112 metri, 122.4 punti) non può tenere nella pur validissima seconda, con 129 metri e 133.9 punti che le conferiscono la quota 256.3. Chiude ...