Salerno | banda del buco al Monte dei Paschi | ladri messi in fuga dall’allarme

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un colpo in banca studiato nei minimi dettagli che avrebbe fruttato ad unadi “professionisti” migliaia di euro, se fosse andato come secondo i piani. A mandarli in fumo sono state le guardie di vigilanza privata dell’istituto di credito “deidi Siena”, situato sul Corso Vittorio Emanuele, a,che hanno allertato subito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.