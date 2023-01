Salernitana-Torino | i convocati di Davide Nicola

Toro News

...00 UYBA Busto Arsizio - Firenze 20:30 Bergamo - Conegliano Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Lazio - Empoli ...... Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW telecronaca Federico Zancan, commento Beppe Bergomi, bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi DOMANI ore 12.30in diretta su ... Juric pre Salernitana-Torino: “Non è realistico pensare oggi all’Europa” In occasione della 17esima giornata di serie A TIM, in programma c'è Salernitana-Torino: ecco le parole di Juric in conferenza stampa.Il mercato si inizia a muovere: la Sampdoria cerca un vice Audero, lo Spezia su Zurkowski, il Torino ci riprova con Praet del Leicester ...