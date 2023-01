Salernitana-Torino domenica 8 gennaio 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sfida granata tracon gli uomini di Nicola che sono alla seconda gara casalinga consecutiva dopo la sconfitta 2-1 contro il Milan, gara giocata con coraggio dai campani che hanno pagato l’inferiorità tecnica ma messo in mostra un Ochoa che ha tenuto aperta la partita con le sue parate e che potrebbe InfoBetting: Scommesse Sportive e

Toro News

...00 UYBA Busto Arsizio - Firenze 20:30 Bergamo - Conegliano Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Lazio - Empoli ...SERIE A, LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA Sabato 7 gennaio Fiorentina - Sassuolo 15:00 Juventus - Udinese 18:00 Monza - Inter 20:45 Domenica 8 gennaio12:30 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 15:00 Sampdoria - Napoli 18:00 Milan - Roma 20:45 Lunedì 9 gennaio Verona - Cremonese 18:30 Bologna - Atalanta 20:45 SERIE C GIRONE B, LE ... Salernitana-Torino: Nicola e Juric a confronto Quote Serie A 4 gennaio 2023, vediamo la lavagna della prossima giornata di campionato col big match Inter-Napoli.Il belga è apparso brillante nella mezzoretta di gioco contro la Salernitana, dopo due mesi in ombra. E i tifosi lo spingono ...