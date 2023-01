Salernitana | Nicola | 'Il Torino gioca al limite del regolamento Voglio ricordare Vialli'

Queste le parole del tecnico granata Davidealla vigilia di- Torino. Il mister ha quindi concluso: 'Quella di domani sarà una partita molto interessante perché entrambe le squadre ...Salerno . Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davideha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani trae Torino. PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, ...Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Torino. PORTIERI: De Matteis, Fiori ...Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino.