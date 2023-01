Sale sotto il letto | la soluzione definitiva contro l’umidità

Leggi su dilei

(Di sabato 7 gennaio 2023)rappresenta un vero problema per molte abitazioni: è non solo causa di un’atmosfera poco gradevole, di macchie di muffa e di cattivi odori, ma anche di un’ambiente insalubre. Avere un’aria particolarmente umida in casa è infatti un rischio per la salute, perché può scatenare problemi respiratori come asma e rinite o peggiorare eventuali sintomi allergici. È dunque importante tenerello, in modo che sia a livelli per cui non comporta pericolo alcuno. Il rimedio, d’altra parte, è davvero semplicissimo: scopriamo il trucco per dire addiomente al problema. Umidità in casa, come capire se è pericolosaè la quantità di acqua contenuta nell’aria ed è un fenomeno perfettamente normale: in un ambiente chiuso come la nostra casa, dovremmo ...