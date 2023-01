Sacchi | «Non è vero che io e Vialli litigammo | lui prese un’altra strada»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 gennaio 2023) Se un lettore o un telespettatore volesse sapere qualcosa della carriera di, di certo non potrebbe farlo in questi giorni. Per motivi inspiegabili, sono stati trascurati passaggi fondamentali della sua vita calcistica tra cui il controverso rapporto con la Nazionale, il fallimento dei Mondiali del 90, la rottura con Arrigo. Non parliamo della vicenda doping, delle accuse di Zeman e delle sue risposte. Tutto completamente rimosso. Arrigodecide di iscriversi in questo filone e oggi alla Gazzetta nega quel che era noto a tutti e si cui si scrisse per mesi all’epoca. Qui, ad esempio, un articolo di Repubblica. La Stampa nel 95 ricostruì l’ultima convocazione diin Nazionale, con lo scherzo del Parmigiano. Un tema che tenne banco per anni. Oggi, sulla Gazzetta,nega. ...