Sabato Shopping | i consigli del 7 gennaio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una collezione (anzi otto) in cui si incontrano abbigliamento da sci e street style, maglioni pixelati e gioielli romantici. Sono solo alcuni dei suggerimenti diche vi proponiamo per questo weekend

Vanity Fair Italia

... sempre nella cornice di Brescia e Bergamo 2023, è quella al centro ELNOS(Roncadelle), ... Il concerto si terrà7 gennaio al Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum. Il costo dei biglietti va ...Fino a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì aldalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19)... Senza dimenticare le golosità dello street - food con le quali accompagnare lotra le ... Sabato Shopping: i consigli del 17 dicembre Genova - Sembrano non finire mai queste feste! Appena passato il concertone di Capodanno in piazza De Ferrari, Genova festeggia ancora, in occasione della Befana 2023, in questo primo weekend dell'ann ...Genova - Voglia di fare shopping Regione Liguria ha fissato la data dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per cui: i saldi invernali iniziano giovedì 5 gennaio 2023 e ...