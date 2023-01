TGCOM

... 'Anche l'Ucraina lo osservi' - La risposta di Kiev: 'Ritiratevi e avrete la tregua' Il presidente dellaVladimir Putin da solo alla messa del Natale ortodosso al Cremlino Ladel ...E Ankara, che ha tentato spesso inla via del dialogo, prevede così un peggioramento della situazione: 'La guerra trae Ucraina probabilmente si inasprirà nei prossimi mesi'. Lo ... Russia, la solitudine di Vladimir Putin alla messa del Natale ortodosso al Cremlino Non regge il cessate il fuoco dichiarato unilateralmente dal presidente russo per il Natale ortodosso: russi e ucraini si accusano reciprocamente ...Alcuni sono già molto noti sulla scena internazionale, altri vedono crescere le loro quotazioni in Russia. Ma la cosa importante è che tutti ...