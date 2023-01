Russia e Cina giocano con le interferenze al Gps | è il nuovo fronte bellico

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prima della rete internet c’era Arpanet, un progetto militare statunitense avviato nel 1966, da cui le connessioni moderne derivano direttamente. Ma l’odierna rete non è l’unica tecnologia d’uso comune ad avere profonde radici militari: anche il sistema Global Positioning System, comunemente detto Gps, ha una storia simile (è tuttora di proprietà del governo degli Stati Uniti e viene operato dalla Space force). Nonostante il suo diffuso uso civile, il Gps rimane un’infrastruttura fondamentale nel settore militare ed è al centro di importanti casi di manomissione e hackeraggio proprio al confine trae Ucraina. Per creare disagi a questo sistema non occorrono attacchi diretti ai satelliti di comunicazione ma semplici azioni di disturbo che possono essere compiute da terra. Secondo Erik Kannike della società di intelligence militare estone SensusQ, questo tipo di ...

la Repubblica

I politologi negli ultimi anni avevano indicato nei Paesi con forme di governo non democratiche le realtà più solide e a prova di crisi. Ma da Pechino a Mosca, passando per Teheran e Ankara, i fatti ......i ribelli del Grand old party rischia di irritare i falchi all'interno del partito che invece sostengono la necessità di aumentare il budget per la difesa in chiave anti -e anti -. ... La lezione del 2022: dalla Cina alla Russia, i regimi autoritari si sono rivelati più fragili delle previsioni Da anni Mosca si addestra per disturbare il segnale. Due modi per farlo: jammer e spoofing, entrambi economici e poco delicati. Ma la concorrenza tecnologica si gioca anche sulle alleanze, come quella ...Il Ministero dei trasporti cinese prevede che più di due miliardi di persone effettueranno viaggi nei prossimi 40 giorni. Shangai: Sabato la Cina ha ...