Rugani in difesa | Di Maria con Kean | la probabile formazione della Juve con l' Udinese

Alfredo Pedullà

Dopo la vittoria ottenuta nel recupero sul campo della Cremonese, la Juventus prosegue il suo tentativo di rimonta in Serie A in casa contro ...Allegri ritrova Rabiot dall'inizio, ma deve rinunciare all'affaticato Bremer in. Di Maria ... JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo,, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, ... L’indiscrezione: Rugani, contatto Samp-Cherubini. La risposta della Juve Massimiliano Allegri, per la gara con l'Udinese dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta, Szczesny, in difesa Rugani dovrebbe giocare con Danilo ed Alex Sandro, con Bremer ...Ci siamo per una nuova annata di Serie A e di fantacalcio, è iniziato il 2023. Come sempre, SOS Fanta vi propone la preview SOS con tutti i nostri consigli, partita per partita. Un approfondimento sui ...