La Gazzetta dello Sport

La parola alla difesa, soprattutto in mezzo, priorità di chi lotta per salvarsi. Qui andiamo oltre il fondamentale discorso legato al rinnovo di contratto di Skriniar in casa Inter. E forse oltre la ...... Szczesny; Danilo,, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri. UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri;, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, ... Rugani, Becao e... Per restare in A parte la caccia al centrale I tre a centrocampo saranno Miretti, Locatelli e Rabiot. Allegri deve fare i conti con i tanti infortunati, saranno indisponibili Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba, Vlahovic, Bremer e Kaio Jorge. J ...I voti e il tabellino del primo tempo di Juventus-Udinese, prima partita del 2023 all'Allianz Stadium: Rugani pericoloso, Kean sprecone ...