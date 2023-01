Agenzia ANSA

Ha cercato di rubare dall'ospedale in cui lavora 1000 guanti in lattice, 28per rilevare il covid, otto test antigenici, 19 reagenti chimici e quattro provette. E' finito così nei guai nella serata di ieri un operatore sociosanitario del Policlinico di Milano i cui ...Sono invece 998 i soggetti testati, escludendo idi controllo: l'83,3% di questi è ...Close FIRENZE - Iscrizioni aperte al corso gratuito per diventare buyer 23 Ottobre 2020 FIRENZE - Uomo... Ruba tamponi, test e reagenti covid da ospedale, preso - Cronaca (ANSA) - MILANO, 07 GEN - Ha cercato di rubare dall'ospedale in cui lavora 1000 guanti in lattice, 28 tamponi per rilevare il covid, otto ...La fuga e lo schianto. Un ragazzino di 14 anni, un giovane italiano, è stato denunciato mercoledì sera a Milano con le accuse di ricettazione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficial ...