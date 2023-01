Ruba il cellulare all' ex e scappa sul tetto | ma cade | si ferisce e viene arrestato

Prima Novara

ilalla ex moglie sporgendosi dal balcone della sua abitazione a quello adiacente di lei e, all'arrivo dei carabinieri, si nasconde sul tetto. Ma perde l'equilibrio, cade da un'altezza ...... lo scorso 26 dicembre, l'uomo, un 51enne di Barlassina (Monza e Brianza) dal balcone di casa sua, confinante con quello della donna, dopo essersi sporto le aveva rubato il telefono. All'... Ruba il cellulare a un pensionato e lo minaccia con un coltello Un uomo di 51 anni è caduto dal balcone della propria abitazione confinante con quello della ex moglie. È successo a Barlassina.I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno eseguito presso l’ospedale Niguarda di Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. di Monza su proposta della locale procura d ...