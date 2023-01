RTX 4080 vs 3080 e Ti | Prezzo | disponibilità e prestazioni a confronto

WIRED Italia

Vi siete mai chiesti come sarebbero le Founders Edition di NVIDIA in versione bianca Un utente si è avventurato nella personalizzazione della sua nuovaregalandole un look sicuramente unico. Prima di tutto, dove eravamo rimasti Negli ultimi giorni è uscito fuori che NVIDIA avrebbe iniziato a cambiare GPU allaper ridurne i costi di ...... soprattutto dopo aver dato un'occhiata alle foto della4070 FE , arrivano novità interessanti per quel che riguarda la sorella maggiore. A quanto pare, infatti, lasubirà ... Nvidia GeForce Rtx 4080, un mese con la scheda grafica quasi ... Ecco come sarebbero le Founders Edition di NVIDIA se fossero bianche: a svelarlo, un utente che ha modificato l'aspetto della sua RTX 4080.A quanto pare NVIDIA sarebbe pronta a cambiare GPU alla sua RTX 4080 per ridurre i costi di produzione soprattutto per gli AIB.