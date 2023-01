RTX 3060 vs 3060 Ti | Prezzo | disponibilità e prestazioni a confronto

Tom's Hardware Italia

... ma la società di Sunnyvale ha assicurato che la sua nuova GPU per laptop più potente (la Radeon RX 7600M XT ) supera le prestazioni di una scheda grafica desktop NVIDIA GeForcedi ...Infine, la4050 si ferma a 84.067 punti, posizionandosi a circa 8.000 punti da unaMobile di scorsa generazione, ma anche a circa 30.000 punti di distanza (ovviamente in positivo) da una ... La nuova Radeon RX 7600M XT supera la RTX 3060 desktop di ... Sono comparsi su GeekBench 5 i primi benchmark delle GPU NVIDIA RTX di Serie 40 per laptop, ovvero delle RTX 4070, 4060 e 4050.Le nuove GPU per la fascia medio-bassa di NVIDIA, le RTX 4060 e 4050, potrebbero deludere i fan, con una VRAM molto sotto le aspettative.