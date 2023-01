Royal Family | Harry rivela la verità sul matrimonio di suo fratello con Kate | Lui era ubriaco

(Di sabato 7 gennaio 2023) Spuntano nuove indiscrezioni dal libro diche è pronto a dichiarare guerra a suo: lazione suldi William eè incredibile. Continua la guerra a kilometri di distanza trae l'interoche lo avrebbe completamente bannato dal regno dopo gli ultimi avvenimenti. Al funerale della Regina Elisabetta IIè arrivato in fretta tenendo la mano di sua moglie Meghan, ospite non troppo desiderata a quanto pare. Subito dopo la cerimonia i due hanno abbandonato l'Inghilterra per ritornare alla loro vita normale ma senza dimenticare di preparare la nuova serie di cui sono protagonisti. In pochissimi mesi la serie è spuntata su Netflix e ha gettato fango sulla...

Il memoir di Harry scava il solco definitivo tra lui e la, ma anche con l'esercito britannico ' Non ci sarà mai più una riconciliazione per Harry. Ciò che ha commesso è incomprensibile e molto probabilmente imperdonabile. L e sue parole sono ...'Harry era ilpiù popolare - ha scritto il Sun - ma ora è diventato un personaggio pietoso, consumato dalla rabbia'. e il si domandano quali eventi abbiano scatenato questa rabbia ... Principe Harry, l'irritazione nella Royal Family : “È un traditore imperdonabile. Per lui è finita” Altre rivelazioni scottanti arrivano dal libro di Harry "Spare (ndr ruota di scorta) - Il minore". Dopo aver saputo che William lo picchiò provocandogli ferite alla schiena dopo ...In queste ore non si parla d’altro che del Principe Harry. Come è ormai ben noto tra pochissimi giorni in tutto il mondo uscirà Spare, la prima autobiografia scandalo del Duca di Sussex, che promette ...