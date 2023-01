Corriere dello Sport

Prima partita dell' Al - Nassr da quando il club ha tesserato Cristianocaso: il portoghese infatti, che non poteva scendere in campo per motivi legati al tesseramento, ha assistito alla gara tra la sua nuova squadra e l'Al - Tai dalla tribuna Vip . Ma, ...Nelcaso, cambierebbe tutto ma le tracce del destino sembrano segnate e potrebbero portarlo un po' più a Sud. E chissà che al suo fianco non ci sia ancora un Cristianoin versione ... Ronaldo, primo caso all'Al Nassr: se ne va dallo stadio alla fine del primo tempo Prima partita dell'Al-Nassr da quando il club ha tesserato Cristiano Ronaldo e primo caso: il portoghese infatti, che non poteva scendere in campo per motivi legati al tesseramento, ha assistito alla ...Cristiano Ronaldo, l'esordio è una truffa: hanno fatto milioni con il video. Ecco quello che è successo proprio in queste .... Almeno nella mente di molti. Ma così non è stato principalmente per due m ...