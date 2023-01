Ronaldo fa subito discutere in Arabia | via a fine primo tempo per la cyclette E l'Al-Nassr non si fa problemi

Tuttosport

Peccato che Cristianoanche in Arabia Saudita sta facendodiscutere : infatti ha assistito al primo tempo per poi sparire. Ma non ha abbandonato lo stadio: è sceso in palestra, per ...dopo nella sua storia italiana c'è la Lazio con 20 partite , anche se in questo caso lo ... l'ultimo gol risale al 10 novembre 2019 , quando è entrato al 55' al posto disegnando al 77' ... Cristiano Ronaldo subito fuori: salta l'esordio con l'Al Nassr, ecco perché Il ricordo di chi era Luca attraverso i tanti aneddoti di chi lo ha vissuto da compagno di squadra alla Juventus con Lippi: "Quella Champions pensando alla Samp, leader come nessuno" ...Cristiano Ronaldo si accasa all'Al-Nassr dopo il divorzio con il Manchester United, lasciando inevitabilmente un vuoto nella rosa di Ten Hag. I Red Devils hanno ora bisogno di un rinforzo nel reparto ...