Ron Jeremy | la leggenda del porno arrestata per stupro ma non sarà processata | ' Soffre di demenza'

La pornostar americana Ron Jeremy soffre di grave demenza e quindi non sarà processato per stupro. Lo riporta il Los Angeles Times. A Jeremy, che è apparso in più di 1700 film hard degli anni '70, è accusato di violenza sessuale contro 21 donne e ragazze.