Roma-Traoré | l’esterno può essere il rinforzo di gennaio | le ultime

(Di sabato 7 gennaio 2023) Laguarda al mercato per rinforzarsi e cercare di sostituire la possibile partenza di Karsdorp, piaceLaguarda al mercato per rinforzarsi e cercare di sostituire la possibile partenza di Karsdorp, piace. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,destro del Rennes potrebbeun innesto per. In scadenza nel giugno del 2023 potrebbe arrivare anche con costi contenuti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

numero-diez.com

Visto che Karsdorp in uscita (col Bologna non è stato portato neppure in panchina),potrebbe essere una sostituzione a costi contenuti anche per gennaio. Infine, monitorato anche l'attaccante ...Laè a caccia di rinforzi dopo l'esplosione del caso Karsdorp e uno comefarebbe senz'altro comodo alla truppa di Mourinho. Non c'è solo il club giallorosso sul calciatore, comunque: la ... La Roma cerca il sostituto di Karsdorp, contatti con Traorè