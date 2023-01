Roma | scritte No Vax contro i medici | imbrattata la Casa della salute D' Amato | ' Vigliacchi farneticanti'

RomaToday

Queste e altresono apparse sulle mura della Casa della salute a Tenuta di Torrenova , rientrante nella zona dell'ASL2. A denunciare l'atto vandalico è stato, su Facebook, l'assessore ...'I vigliacchi farneticanti No Vax hanno imbrattato la Casa della salute a Tenuta di Torrenova nell'ASL2 . Condanno totalmente questa vera e propria aggressione, ed esprimo piena solidarietà a tutti i nostri operatori e le nostre operatrici che non si lasceranno intimorire'. Lo rende noto su ... "Vaccino uguale morte", "Medici assassini": le scritte no vax a Roma «I vigliacchi farneticanti No Vax hanno imbrattato la Casa della salute a Tenuta di Torrenova nell'ASL Roma 2. Condanno totalmente questa vera e propria aggressione, ed esprimo ...“Vax e 5G = morte”, e “Vivi Libero” con una bella “V” cerchiata che occupa tutta una parete. Vandali all’attacco sui muri della Casa della salute di via Tenuta di Terrenova, nel quartiere di Torre Ang ...