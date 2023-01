Roma | nuove scritte no vax contro i medici

Vanity Fair Italia

Dove vederla in Tv e streaming Il calcio d'inizio di Milan -è fissato alle ore 20.45 del ... leggi anche Dazn aumenta i prezzi: letariffe 2023 Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori ...Scritte contro i medici e contro il vaccino anti Covid sui muri della Casa della salute dell'Asl2 di via Tenuta di Torrenova. 'Ancora attacchi no - vax, è inaccettabile, solidarietà ai nostri operatori. Auspico che questi vigliacchi vengano presi' afferma il candidato alla presidenza della ... Nuove aperture a Roma: 5 ristoranti da provare subito, per mangiare bene spendendo il giusto Nonostante inizialmente si pensava che potesse rientrare dopo il 10 gennaio, il nuovo portiere del Milan Devis Vasquez è già tornato in Italia nella giornata di ieri e ...Il ciclocross torna nel luogo che ha lanciato la sua metamorfosi negli anni ’10 del nuovo millennio. La disciplina ciclistica invernale per eccellenza si accinge a varcare la soglia di un tempio stori ...