Roma | muore a 27 anni dopo cinque mesi di coma | durante una lite era stato colpito al volto

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ha lottato per, ma alla fine non ce l’ha fatta. Sami Kourid, 27, è mortoessereina seguito di unaavvenuta a Tivoli, alle porte di. I fatti sono stati ricostruiti dai carabinieri,aver ascoltato i testimoni presenti sul posto nel corso della. È la notte tra il 4 e 5 agosto, quando i due – secondo quanto ricostruito finora – hanno iniziato a litigare improvvisamente. Il 27enne ècon un pugno alda un uomo di 36. Poi, Kourid è caduto a terra, battendo la testa e riportando una frattura del cranio e un’emorragia celebrale. Sul posto, sono intervenuti immediatamente i ...

Il Fatto Quotidiano

Sami Kourid è morto dopo 5 mesi di coma. Il giovane di origine marocchina era ricoverato al Policlinico Umberto I. Dopo aver ricevuto un pugno al volto nel corso di una lite la scorsa estate, aveva ...