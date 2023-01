Roma | i due carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca | «Hanno interrotto una rissa stradale per picchiarli e insultarli»

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) In via Scozza a Toruna litesi è trasformata in una aggressione contro un pattuglia dei. I militari facevano parte della protezione per Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Torpiùpremiata dal presidente della Repubblica per le sue denunce contro i clan e il narcotraffico. Il bilancio finale parla di dueferiti con prognosi di 3 e 7 giorni per le contusioni, due arresti e due denunce. Tra questi un minorenne. Le accuse sono minacce, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato alle 21 di due sere fa, quando un gruppo di sei persone è sceso da due automobili per picchiarsi di fronte alle torri dell’Ater. Lasi è scatenata proprio di fronte all’abitazione di Ronzio. La ...