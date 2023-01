Roma | Graffiti no vax sulla facciata di un centro medico pubblico alla periferia di Roma | «Medici assassini» La denuncia di D’Amato – Le foto

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) «Vaccini = morte». «pro-vax». «I malori improvvisi sono morti da vax uccisi». Queste e altre scritte sono apparse sulle mura della Casa della salute a Tenuta di Torrenova, rientrante nella zona dell’ASL2. Are l’atto vandalico è stato, su Facebook, l’assessoreSanità della Regione Lazio Alessio. Che attacca i «vigliacchi farneticanti No Vax»: «Condanno totalmente questa vera e propria aggressione, ed esprimo piena solidarietà a tutti i nostri operatori e le nostre operatrici che non si lasceranno intimorire». «Mi auguro – prosegue– che gli autori del gesto vengano assicuratigiustizia». L’assessore conclude il suo messaggio con uno sfogo: «Siamo stanchi, dopo oltre due ...