Roma | dal 9 gennaio chiusa via Nomentana | verranno fatte le potature degli alberi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Anche se in grave ritardo, tempo disul territorio diCapitale. Per l’occasione, dalla mattina del 92023, su viacominceranno i lavori per potare glipresenti lungo la strada. Questa, tra le arterie più importanti e trafficate della Capitale, verràmomentaneamente in entrambi i sensi di marcia per garantire il corretto svolgimento dei lavori e il taglio dei rami in piena sicurezza, si per gli operai che gli automobilisti. La chiusura di viaper la potaturaDa lunedì 92023, e fino a fine lavori, dalle 8 alle 18 (escluso nelle giornate di sabato e domenica), per consentire lavori di potatura, viene ...