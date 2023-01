Roma | aprono la bara e portano via i gioielli | portati via 5 chili d’oro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Quando si dice… cose dell’altro mondo. Ma a compierle ladri molto terreni. Che tre giorni fa, il 4 gennaio, si sono intrufolati nel cimitero di Prima Porta, a, di certo non per pregare i defunti o per portare un fiore. Ma per rubare tutti i monili seppelliti con una donna di origine rom tumulata tempo addietro. Cadaveri fatti a pezzi al cimitero di Prima Porta: fingevano le cremazioni e chiedevano 300 euro ai parenti, in 13 a processo La scoperta I malviventi hanno agito durante la notte, in modo da stare tranquilli. Sono andati probabilmente a colpo sicuro. Hanno aperto la cassa dove giaceva il corpo della donna e l’hanno completamente spogliata deiche i parenti avevano riposto il giorno del funerale. In tutto circa 5di monili in oro. L’usanza di seppellire icon i loro cari è frequente ...