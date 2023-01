Rocca Priora Nuova Stagione Teatrale a “Le Fontanacce” Sabato 7 la presentazione | Domenica 8 il primo spettacolo “Siamo Positivi”…

ilmessaggero.it

L'Atletico Lariano si è fermato sul due a due contro ilRdP. Per entrambe l'obiettivo alla prima dell'anno è di riscattarsi. Le altre partite L'Atletico Morena ospita in casa l'Atletico ...Ha stipulato centinaia di polizze assicurative (in special modo per le automobili), ma da qualche giorno è sparito nel nulla . È giallo aper la scomparsa di un broker assicurativo del posto di 51 anni che ha proposto polizze a prezzi vantaggiosi a numerosi concittadini (sia privati che titolari di piccole attività ... Rocca Priora, assicuratore sparito dopo aver stipulato centinaia di polizze auto: indagano i carabinieri Era un assicuratore molto conosciuto a Rocca Priora, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma, e per anni i cittadini si sono fidati di lui. Questa volta hanno avuto una brutta sorpresa: hanno s ...Cinquanta persone residenti nel comune di Rocca Priora, Castelli Romani, hanno già presentato una denuncia ai carabinieri della stazione locale ...