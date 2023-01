Riva di Traiano | Rebel vince la XXXVI “Befana a Vela”

(Di sabato 7 gennaio 2023) E’ “”, First 40 di Sergio Calabrese, a portarsi a casa la Coppa Challenge della Regata del 6 Gennaio, quella “”, organizzata dal CNRT e dall’Associazione “Chiave di Violino”, giunta alla suaedizione.ha vinto in tempo reale dopo un serrato confronto con l’altro First 40 “Lancillotto” di Adriano Addobbati, staccato di soli 2 minuti e due secondi, e l’Italia Yacht 11.98 “Guardamago II” di Massimo Romeo Piparo, giunto a 3’26”. Gli eventi nella giornata dellaPartenza data alle 11:30 con un venticello da sud-est, che ha poi rinforzato fino a 7/8 nodi con anche qualche raffica consentendo una piacevolissima giornata diche ha lasciato tutti soddisfatti. Circa 8 le miglia navigate per completare il percorso ...

