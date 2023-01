Rita Papa | chi è la mamma di Luca Salatino | “Abbiamo sofferto insieme la mia malattia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023)è ladi. Nella Casa del Grande Fratello Vip, lo chef ed ex tronista ha raccontato in diverse occasioni il legame speciale tra lui e sua madre. Chi è ladi: Lae la depressione Durante la sua esperienza a Uomini e Donne,aveva raccontato: “Quando sono nato, miaè entrata in coma”. La madre diha dovuto affrontare un tumore al cervello durante l’adolescenza del figlio. Nella puntata del 13 ottobre,ha raccontato ad Alfonso Signorini la sua difficile infanzia: “Quandoha cominciato a non stare bene per me è cambiato tutto. Andavo a trovarla in ospedale dopo la ...