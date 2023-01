RISULTATI | Stardom Triangle Derby I 06 01 2023 Day 2

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 gennaio 2023) Idella seconda giornata del nuovo Torneo Trios dellaandata in scena Venerdì a Tokyo:I – Day 2Venerdì 6 Gennaio – Tokyo (Japan) -Rina Amikura batte Waka Tsukiyama (5:40)-Tag Team MatchNeoArmy (Yuna Mizumori & Yuu) battono Lady C & Maika (9:54)-I MatchSTARS (Hazuki, Koguma & Saya Iida) 2 battono STARS (Hanan, Mayu Iwatani & Momo Kohgo) 0 (9:11)-Eight Man Tag Team MatchQueen’s Quest (AZM, Miyu Amasaki, Saya Kamitani & Utami Hayashishita) battono Oedo Tai (Natsuko Tora, Rina, Ruaka & Saki Kashima) (12:01)-Three Way Nine Man Tag Team MatchDonna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai & Thekla) battono Natsupoi, SAKI & Yuko Sakurai e Rebel X Enemy (Maika ...