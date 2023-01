Risultati classifica Serie A | la Fiorentina torna a vincere | Sassuolo ancora ko

Sky Sport

aggiornati alla fine del secondo tempo della sedicesima giornata di Juniores Nazionale Girone A e la... invece, gli uomini di Massimo Rastelli che sono in salute e vengono da ben seiutili di ... in difficoltà adesso la Gelbison che è scivolata al quindicesimo posto ina quota 23 ... Sci, Gigante Kranjska Gora: vince Grenier , Bassino 2^ e Brignone 4^ "Sono giorni difficili, però bisogna andare avanti: è una grande perdita per me, per la sua famiglia e per il calcio italiano", così inizia il ricordo di Roberto Mancini sull'amico Gianluca Vialli. Sc ...Quasi 7 milioni di pagine visualizzate da marzo 2016, mese di restyling del sito. Dopo avere analizzato in termini statistici i dati della stagione atletica 2022 (primati, graduatorie, campioni region ...