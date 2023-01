Rigore per la Fiorentina | furia Dionisi contro il Var!

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un finale che farà discutere. Il Sassuolo non ce l’ha fatta ad uscire illeso dallo stadio Artemio Franchi di Firenze: 2 a 1 il punteggio finale, che ha premiato i padroni di casa della: grazie a questi 3 punti la squadra di Italiano si issa al nono posto della classifica, in attesa che giochi il Torino. Dopo uno primo tempo conclusosi a reti bianche, ad aprire le marcature ci ha pensato il centrocampista dellaRiccardo Saponara. Successivamente al pareggio neroverde targato Mimmo Berardi, ecco che arriva l’episodio tanto discusso ed incriminato: un calcio diper la. Il penalty arriva al minuto numero 91 e di fatto consegna la vittoria alla. All’allenatore del Sassuolo Alessio, l’assegnazione di questo tiro dal dischetto ...

Corriere dello Sport

Al resto ci pensa Guaita, che regala agli avversari una retetempo. Al 37' lo spagnolo si lascia sorprendere da un cross su punizione di Ward Prowse: la palla attraversa tutta l'area di, ......invece sono reduci dall'1 - 0 contro il Bologna maturato nei minuti iniziali grazie ad undi ... insieme al rientro di Abraham e ai ritrovati Dybala e Zaniolo (uscitoun piccolo problema ...