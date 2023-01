Ricordate l'ex talento Buonanotte? Lo voleva la Juve | ecco che fine ha fatto

ControCopertina

... e soprattutto di far vedere che sa, abbandonerebbe gli studi! Ma è un, questo, che va ...quando chiedevamo politiche espansive ma ci veniva detto che non si potevano fare Fatte (la ...Non a caso le riflessioni di Ratzinger primafurono pensate nell'imminenza dei Mondiali ... a ogni match - analysis, a ogni colpo di fortuna o di. Però quest'attenzione alle persone è ... Vi ricordate Aleandro Baldi e Francesca Alotta all'esordio a Sanremo Tributo senza confini. Anche il Genoa lo ricorda. Lo voleva al Milan Berlusconi, restò alla Sampdoria per l’impresa scudetto del 1991 ...Amici e giocatori lo ricordano come un idolo, un esempio e un combattente. Un grande tributo ad un campione sul campo e nella vita. L'ex bomber omaggiato anche dalla politica ...