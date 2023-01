Ricordate Aisha ad Amici? Oggi la cantante si mostra con un look completamente diverso

Leggi su howtodofor

(Di sabato 7 gennaio 2023)adlasicon un, così non l’abbiamo mai vista nella scuola.di Maria De Filippi ogni anno apre a tantissimi talenti, ballerini e cantanti. Quest’anno è iniziata a settembre la ventiduesima edizione non senza colpi di scena. A partire dal tavolo degli insegnanti dove, come avrete già avuto modo di vedere, non ci sono più Anna Pettinelli e Veronica Peparini.(credits: instagram) Il loro posto è stato preso, nel banco di canto da Arisa che avevamo visto in questa veste due anni fa e nel tavolo del ballo da Emanuel Lo. Ogni allievo si sta facendo notare e in ...