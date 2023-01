Ricomincio da remote worker

Leggi su panorama

(Di sabato 7 gennaio 2023) Circa 35 milioni di persone nel mondo sono nomadi digitali e un italiano su due valuta di trasferirsi in provincia. Intanto nascono piattaforme e professioni come l’«escape coach» che aiutano nel grande passo di rivoluzionare la propria vita e lavorare da un luogo remoto. «Non fa per me». «Non saprei da dove cominciare». «Non trovo abbastanza tempo per provarci davvero». «Non ho le spalle coperte». «Non voglio deludere la mia famiglia». «Non sopporto il giudizio degli altri». O in due parole, molto più oneste: «Ho paura». Sono tutti esempi di freni mentali, o «credenze limitanti», per usare la definizione che di questi pensieri dà il libro Mollo tutto e cambio vita (Newton Compton Editori). Un manuale per «progettare il piano B perfetto», come recita il sottotitolo. Per imprimere una svolta alla propria routine lavorativa. A scriverlo, chi già ha portato a termine un percorso di ...