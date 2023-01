Retroscena sconcertante | spunta il VIDEO di Samir Handanovic che da indicazioni all’arbitro su come indirizzare la gara

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tifosi partenopei in rivolta dopo la pubblicazione dell’ultimoshock, pioggia di polemiche sull’arbitro Sozza dopo la sconfitta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Napoli ha perso per 1-0 contro l’Inter in una partita che ha visto l’arbitraggio di Simone Sozza al centro dell’attenzione. Ad aggravare la situazione èto poi ilQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.