Regina Elisabetta | emergono i dettagli sul litigio in famiglia dopo la morte | sudditi impietriti

Leggi su inews24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sono emersi alcuniriguardo unche sarebbe avvenuto subitol’annuncio delladellaII fra due membri della Royal Family. Ecco la ricostruzione che ha lasciatoinglesi. Il 10 gennaio è la data decisa da Harry per l’uscita del suo libro autobiografico “Spare”, tradotto in italiano come L'articolo proviene da Inews24.it.