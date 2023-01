' Reggio Emilia finta ultima'

Reggionline

Stefano Gentile ci parla della sfida che attende i giganti. Domenica alle 17:30 Sassari affronterà al PalaBigi, Reggio Emilia, in una partita chiave per il proseguo della stagione. AGGIORNAMENTO - A qualche ora di distanza dall'incidente, la polizia ha rintracciato la persona alla guida dell'auto. GUASTALLA - Ha investito un ciclista mentre era al volante dell'auto ed è quindi fuggito, invece di fermarsi a prestare soccorso. E' accaduto intorno alle 14.30 nella frazione di San Giorgio. Reggiolo: intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio. Il presidente Bonaccini a Reggio Emilia: "La bandiera è simbolo di unità e comunità nazionale, è il nostro 'Noi', non diamola mai per scontata". La cerimonia questa mattina nel Comune di Reggio Emilia.